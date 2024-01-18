Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı dolayısıyla merkeze bağlı 7, Adaklı ve Karlıova ilçelerinde ise üçer köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz ve Güneyyaka köylerine de kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, 2 köy yolunu açmak için çalışma yapıyor.