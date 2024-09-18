Bir dönem Türkiye'de de kullanılan çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır?

Lübnan dün dünyayı hayret içinde bırakan bir saldırıyla sarsıldı. Yerel saatle 15.45 dolaylarında eş zamanlı denebilecek bir süreçte Lübnanlıların ellerindeki ya da ceplerinde çağrı cihazları infilak etti. Patlamaların Hizbullah'a yönelik bir saldırı olduğu ise çok geçmeden anlaşıldı.

Fakat saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Lübnan, İsrail'i suçlarken, Tel Aviv yönetiminden herhangi bir üstlenme gelmedi.

Reuters haber ajansı, Lübnanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, paylayıcıların yaklaşık 5 bin çağrı cihazına henüz üretim aşamasında MOSSAD tarafından yüklendiğini öne sürdü.

Çağrı cihazı nedir?

Peki bu çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır? Çağrı cihazlarının bugün kullanımı yaygın mı?

Alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon aracı olan çağrı cihazları internet bağlantısı olmadan çalışıyor.

1990'larda, cep telefonunun henüz hayatımıza girmediği yıllarda, Türkiye'de de kullanılan bu elektronik cihazlar üzerinden kısa mesaj ve bildirim alınabiliyor.

Kompakt olması, kısa mesaj iletme kapasitesi nedeniyle tıp, güvenlik, iş dünyası ve acil servisler gibi kritik sektörlerde yoğun olarak kullanılıyordu.

Günümüzde cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla eski popülaritesini yitirse de belirli alanlarda hâlâ işlevini sürdürüyor.

Çağrı cihazlarında kişiye özel radyo frekansı kullanılıyor. Çağrı cihazları ilk piyasa sürüldüğünde sadece kısa sayısal mesajlar iletebiliyordu. Teknolojik gelişmelerle metin tabanlı mesajlar da gönderilmeye başlandı.

Cihazlar, genellikle bir telefon numarasını arayıp mesaj bırakma prensibiyle çalışıyor ve kullanıcıyı geri aramaya yönlendiriyor.

Çağrı cihazlarını kullanan sektörler hangileri?

Çağrı cihazları genel olarak sağlık sektöründe kullanılıyor. Günümüzde yaygın olmayan çağrı cihazlarına sağlık sektörü; polis, itfaiye gibi acil servisler; iş dünyası; kamu güvenliği gibi alanlarda rastlanabiliyor.

Türkiye'de risk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin olarak, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" açıklaması yaptı.