Bir yanımız yıkıldı bir yanımız ayakta kalmak zorunda

Fikret ÇENGEL

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, aralarında Gaziantep’in de olduğu 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle büyük bir felaketin yaşandığını belirterek, “Gaziantepli olarak depremin şokunu atlatamadan kriz masası oluşturduk. Hayatta kalma mücadelesi ve insani yardımı sağlamak için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Her geçen saat daha organize olmaya gayret ediyoruz. Bugün 10 bin kişiye günlük yemek veriyoruz. Mersin’deki depolardan getirdiğimiz kuru gıdaları bölgede dağıtıyoruz” diye konuştu.

Depremin ardından oluşturulan yardım ağında en çok yolların yıkılması ve ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten Kadooğlu, “Bir yanımız yıkıldı, diğer yanımız ayakta durup çalışmak zorundaydık. Otoyolun kapalı olması ve göçten kaynaklanan yoğun trafik nedeniyle çok zorluk çektik. Akaryakıt var ama ulaştıramadık. Depremzedeler, geceyi araçlarında geçirdiği için akaryakıta büyük ihtiyaç vardı. Bize ulaşan herkese akaryakıt sağladık. Ancak gelemeyen oldu veya ulaştırmada sorun yaşadık. İki yönlü trafik var, bir yandan göçenler diğer yandan yardım için gelenler” dedi.

Tek vardiya da olsa üretime geçmek istiyoruz

Kadooğlu, felaket nedeniyle üretimin tamamen kesildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti, “Çalışanlarımız göçük altında veya başında. Şu an yaşam mücadelemiz devam ediyor. Pazartesi günü en azından ihtiyaçların karşılanması için 3 vardiya çalıştığımız fabrikalarda tek vardiya da olsa açmak istiyoruz. Yaralarımızı sarmak zorundayız.”

Akaryakıt ikmalinde deprem bölgelerine öncelik veriliyor

Mersin’deki Ataş Rafinerisi depremin vurduğu iller için akaryakıtı bekletmeksizin tedarik ediyor. Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği Başkanı Özcan Akcan, depremin otoyollara da hasar verdiğini anımsatarak, akaryakıtta ilk günkü sıkıntının artık yaşanmadığını söyledi. Akcan, istasyonların yüzde 90’ına ikmal yapıldığını, ilde yalnızca depremde hasar gören İslahiye ilçesindeki bazı istasyonlara ikmal yapılmadığını, hasarın onarılmasının ardından bu istasyonlara da yakıt verileceğini bildirdi. Özcan, “Depremden dolayı Mersin’deki Ataş Rafinerisi bu bölgelere öncelikli akaryakıt veriyor. Akaryakıt tankerlerine sıra beklemeden ikmal yapılıyor” dedi.