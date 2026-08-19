Birol Altınkılıç son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye'nin gıda ve çikolata sektörünün önde gelen iş insanlarından Birol Altınkılıç için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken, Altınkılıç'ın cenazesi Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İş, siyaset ve sanat dünyası törende buluştu

Birol Altınkılıç'ın cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, iş insanı Ali Ağaoğlu, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, komedyen Cem Yılmaz ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yer aldı.

Ulus Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze namazının kılınmasının ardından Birol Altınkılıç'ın naaşı Ulus Mezarlığı'na götürüldü. Altınkılıç burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Altınmarka Grubu'nun kurucusu olan Altınkılıç, Türkiye'de gıda ve çikolata sektörünün önemli isimleri arasında yer alıyordu. Kahve Dünyası da grubun bünyesinde faaliyet gösteren markalardan biri olarak öne çıkıyordu.