Bisikletliye çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

Kadıköy'de otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Temel Ünlü'nün yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 20. Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Ünlü katıldı. Duruşmada, maktul Doğanay Güzelgün'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan Ünlü üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Kazanın meydana gelme sebebi bisiklet sürücüsünden dolayı. Gençliğin vermiş olduğu etkiyle biraz hızlı gittim, tek suçum bu. Arabadan indim 112'yi arayacaktım fakat bisiklet sürücüleri kalabalıktı, tedirgin oldum. Haberlerden dolayı da saklandığım yerden çıkamadım. Ben pişmanım, aylardır bunun acısını çekiyorum." iddiasında bulundu.

Söz verilen maktul Doğanay Güzelgün'ün annesi Hayriye Gülay Güzelgün ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kazadan sonra olay mahallinden kaçması ve 2,5 ay kadar sonra teslim olması, ehliyetinin bulunmaması ve olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden dolayı olası kastla maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.

Mütalaada, bu kapsamda sanık Ünlü'nün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Ben de mağdurum'

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ünlü, söz konusu kazanın herkesin başına gelebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben olaydan saatler önce alkol aldığımı kabul ettim ancak araçta uyuşturucu ve alkol maddesi tüketmedim. Ben bile isteye kimseye çarpmadım. Bu olayda ben de mağdurum. Kendisi rahmetli oldu ancak ben de yaşarken mezara girdim. Vicdanen çok rahatsızım. Ben olaydan önce fren yapıp aracı kurtarmaya çalıştım ancak bunu başaramadım. Kendim vicdan yaptığım için savcılığa teslim oldum."

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlamasını için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Doğanay Güzelgün kimdir? Kaza nasıl oldu?

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ünlü'nün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yargılamanın yapıldığı Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik karar vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.