Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

21 Ocak 2019

Bitlis Valiliği, merkeze bağlı 43 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Dutköy, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir"

Açıklamada ayrıca, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA