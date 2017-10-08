"Biz gitmezsek, Suriye bize geliyor"

08 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış törenine katıldı.

Konuşmasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, "Coğrafyamızda yaşananların hiç biri içişlerimizden bağımsız düşünülemez. Biz kimsenin içişlerine karışmıyoruz. Sadece kendimizi güvence altına almaya çalışıyoruz. Biz Suriye'ye gitmezsek, Suriye bize geliyor. Suriye'de çok ciddi bir devlet kurma çalışması var. Biz buna sessiz kalamazdık. Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye ile ilgili olmadığını görmemek mümkün değil" dedi.

Fırat Kalkanı operasyonunun başarıyla yürütüldüğüne değinen Erdoğan, "Fırat Kalkanı ile bölgede DEAŞ ile mücadele ettik. Güvenliği sağladık. Vali tayin ettik, altyapıyı kuruyoruz. Buralara 100 bin Arap kardeşimiz, kendi topraklarına geri döndü" diye konuştu.

Erdoğan, İdlib operasyonuna ilişkin şunları kaydetti: "Astana'da İdlib'in çalışmalarını yaptık. ABD de büyükelçilik seviyesinde çalışmalara katıldı. ÖSO ile bu mücadeleyi yürütüyoruz. Oluşturulmak istenen terör koridorunu bozmak zorundayız. Eğer buna müdahale etmezsek yeni bir Kobani yaşarız, buna izin veremeyiz. Bizim o topraklarda gözümüz yok. Ancak o topraklara gerçek sahipleri yerleşsin istiyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları topraklarımızda karşılamaktansa, kaynağında müdahale edeceğiz. Fırat Kalkanı bunun örneğiydi, şimdi de İdlib"

Kuzey Irak'a yönelik alınacak tedbirlere de değinen Erdoğan, "Bölgesel yönetimi girdiği yoldan döndürmek için uygulamakta olduğumuz ve uygulayacağımız yaptırımları eleştirilenler acaba başka nasıl bir çözüm öneriyorlar?" diye sordu.