BİZBİZZE, girişimci kadınlara güç katıyor

03 Temmuz 2018

“Birlikte. Daha Güçlü.” sloganıyla geçtiğimiz günlerde JointIdea evsahipliğinde bir araya gelen BizBizze Derneği; üyeleri, girişimcileri ve destekçileriyle, öncelikle 2018’de başlayan Girişimcilik Eğitimi programının çıktılarını paylaştı.

Buluşmada BizBizze’ye katkı sunan proje destekçilerine teşekkür edilirken gerçekleştirilen Speed Networking etkinliği ile konukların birbirini yakından tanımasına katkı sunuldu. Buluşma BizBizze YK üyesi ve Stage-Co Kurucu Ortağı Neşen Yücel’in moderatörlüğünde kurumsaldan ayrılarak kendi yollarını çizmek üzere harekete geçen “profesyonellerin” konuşmacı olduğu “Kurumsaldan Sonra Hayat Var mı?” paneli ile devam etti.

Bizbizze Derneği Başkanı Özden Anık Tekir’in açılış konuşması ve J.P. Morgan Vakfı tarafından desteklenen 2018 1. yarı Girişimcilik Programı hakkında bilgi paylaşımını takiben, Girişimcilik eğitimlerine destek veren eğitimcilere teşekkür edildi ve 2018’in 2. yarısında yapılacak olan eğitim ve etkinliklere dair yol haritası paylaşıldı. ‘BizBizze’nin gönüllü eğitmen, koç, mentor ve danışmanlarının katıldığı etkinlik, birlikte daha geniş bir sinerji yaratılması için networking ile devam etti.

BizBizze Yönetim Kurulu üyesi Neşen Yücel’in düzenlediği ve moderasyonunu yaptığı ‘Kurumsaldan Sonra Hayat Var mı?’ paneli ile kurumsal yaşamdan sonra kendi işini kuran konuklarla söyleşildi. BizBizze kurucularından Yönetim Kurulu üyesi, ActionCOACH Türkiye’nin kurucusu Ayşegül Akşak ile BizBizze’nin Gönüllü Eğitmeni ve A Eğitim Danışmanlık’ın kurucu ortağı Arzu Demirel’in de konuşmacı olduğu panelde, katılımcıların yönelttiği sorularla girişimciliğe atılacak ilk adımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışıldı.

Kadının gücüne inanan iş dünyasından çok sayıda konuk da BizBizze kadınlarını bu buluşmada yalnız bırakmadı.

Eğitim ve danışmanlık desteği genişleyerek devam edecek

Buluşmada girişimci adayları ve hali hazırda bir girişimi olan ve işini güçlendirmek isteyen kadınlar için açılan Girişimcilik Programının 2. ayağı ve sonbaharda başlayacak İstihdam eğitim programıyla ilgili ön bilgiler aktarıldı. BizBizze mentorleri ve ICF Türkiye koçları tarafından verilen mentorlük ve koçluk desteğinin yıl boyunca devam edeceği ifade edildi. Programlarla ilgili detaylı bilgiler www.bizbizze.com websitesinden takip edilebilir.