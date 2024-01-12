BM, Kızıldeniz'de gerginliği artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı

BM Sözcülük Ofisi'nden Kızıldeniz'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. ABD ve İngiltere'nin başka ülkelerin desteğiyle dün Yemen'e yönelik hava saldırısında bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz'le ilgili kabul edilen 2722 sayılı karara tam olarak saygı duyulmasının öneminin altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kızıldeniz'de uluslararası gemiciliği hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve küresel ekonomik ve insani durumu etkilediğini tekrar vurguluyor." ifadesine yer verildi.

BMGK'nin 2722 sayılı kararının Husilere acilen söz konusu saldırılara son verme çağrısında bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Genel Sekreter, gemilerini saldırılardan koruyan ülkelere de, kararda belirtildiği üzere, uluslararası hukuka uymaları çağrısında bulunuyor." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in tüm taraflara hem Kızıldeniz'de hem de daha geniş bölgede durumu daha da kötüleştirebilecek adımlardan kaçınılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kızıldeniz’deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

BMGK, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.