Böcek Ailesi'nin zehirlenme vakasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy’de tükettikleri midyeden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin iki çocuğu ve anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirmişti.

Gözaltı sayısı 11'ye yükseldi

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, soruşturma kapsamında 2 kişi daha emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibi yer aldı. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Esnaf suçlamaları kabul etmemişti

Gözaltındaki seyyar midyeci, kokoreççi ve lokum satışı yapan şüphelilerin, bölgede uzun süredir esnaflık yaptıklarını, ürünlerinin taze olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Söz konusu otelde 11 Kasım akşamı 17.00 sıralarında ilaçlama şirketi tarafından ilaçlama işlemi yapıldığı belirlenen soruşturmada, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşıldı.

Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, alınan gıda numunelerinin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.