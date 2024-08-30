Bodrum'da alarm verildi: Batı Nil virüsüne yakalandı, resmi yazı gönderildi

Sağlık Bakanlığı geçen günlerde, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde de Batı Nil virüsü tespit edilen bir kişinin tatil yaptığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, resmi kurumlara yazı göndererek uyarıda bulundu. Gönderilen yazıda şunlar yer aldı:

* İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakasıyla ilgili yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde, vakayla bağlantılı olabilecek adresler belirlenmiştir. İstanbul dışında, ailesiyle birlikte 02-05 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum, Mumcular Yolu üzerindeki Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan ve 06-08 Ağustos 2024 tarihlerinde mavi tur etkinliğine katılan bir kişinin, 19.08.2024 tarihinde başlayan semptomlar gösterdiği bildirilmiştir.

* Bu kişiden alınan numuneler Ankara Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş olup, 27.08.2024 tarihinde kan örneğinde ve 28.08.2024 tarihinde idrar örneğinde PCR sonuçları "pozitif" olarak tespit edilmiştir.

* BNV’nin inkübasyon süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle, vakayla temas eden otel ve bölgedeki diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız kazandırılmalı ve gerekli çevresel önlemler alınmalıdır.

* Halk sağlığını korumak adına, bu süreçte bölgedeki sağlık kuruluşları ve çalışanları, ateş, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı-kusma, ishal gibi semptomlarla başvuran hastalarda BNV’den şüphelenmelidir.

* Bakanlığımızın BNV Rehberi doğrultusunda gerekli tüm işlemler yerine getirilerek, bir an önce müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi büyük önem taşımaktadır.

ABD'de 182 kişi ölmüştü

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Batı Nil virüsü, ABD'ye ilk kez 1999 yılında girdi ve ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde geleni oldu.

Geçen yıl ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 182 kişi hayatını kaybetmişti.

Batı Nil virüsü belirtileri neler?

Enfekte kişilerin yüzde 20'sinde sivrisinek tarafından ısırıldıktan 2-14 gün sonra ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı, bulantı, kusma ve daha az olarak da ciltte döküntüyle hafif seyirli bir hastalık tablosu ortaya çıkkıyor. Bu belirtiler genelde birkaç gün sürer, nadiren birkaç haftaya kadar uzayabilir.