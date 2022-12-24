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Bolu'da 3 yolcu hakkında işlem yapıldı

Bolu'da yolcu otobüsünde valizlere gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı. Aramada, valizlere gizlenmiş 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde 2 yolcu otobüsü durduruldu.

"Asır" isimli dedektör köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Aramada, valizlere gizlenmiş 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.