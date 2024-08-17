Bolu'daki orman yangını sonrası iki tutuklama
Bolu'da çıkan orman yangını sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Mahkeme dört kişiden ikisinin tutuklanmasına karar verdi.
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Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.