Bolu'daki yangına 45 saattir müdahale ediliyor

Bolu, Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti;

* Toplam 72 yangın vardı şuan itibarıyla bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. Bir önceki günden gelen üç tane ile dün çıkan üç tane halihazırda 6 tane aktif yangın var. Dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum.

* Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını. Burada enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor. Burası şu an için rüzgarın da olmaması sebebiyle bu bizim için iyi bir şey. Ancak duman var görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler...