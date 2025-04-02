Boykot çağrısı sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a Cem Yılmaz'dan destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestoların ardından CHP lideri Özgür Özel 2 Nisan'da alışveriş yapmayarak boykot çağrısında bulunmuştu. Hükümet ve sektör temsilcileri ise Özel'in boykot çağrısına tepki göstermişti.

Oyuncu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından Özel'in boykot çağrısını paylaşan isimler arasındaydı. TRT'deki Teşkilat dizisinde oynayan Pusat'ın, boykot paylaşımının ardından dizinin kadrosundan çıkartıldığı iddia edildi.

Cem Yılmaz'dan tepki

Pusat'ın diziden çıkartılmasına komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu!" ifadelerini kullandı.

Pusat'ın boykot çağrısına destek verdiği iddia edilen, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın'ın da benzer bir durumla karşılaştığı iddia edildi. Aydın'ın kaleme aldığı dizinin platformdan kaldırıldığı öğrenildi.