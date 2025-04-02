Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat’a destek veren Ali Aydın’ın Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi Tabii'den kaldırıldı

TRT’nin dijital platformu Tabii, senarist Ali Aydın’ın kaleme aldığı “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisini katalogdan kaldırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından biri olan Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın ardından sosyal medyada Pusat’ın diziden çıkarılmasına yönelik pek çok gönderi paylaşılırken, senarist Ali Aydın oyuncuya destek vermiş; TRT’nin bu tür baskılara boyun eğmemesi gerektiğini söylemişti.

Ali Aydın'ın bu açıklamalarının ardından senaristi olduğu Tabii dizisi "Mevlana Celaleddin-i Rumi"nin yayından kaldırıldığı iddia ediliyor.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı: TRT ile kurumsal bağı yok

Aydın’ın paylaşımının ardından bir açıklama da TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan geldi. Dizinin platformdan kaldırıldığını açıklayan Sobacı, X hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'ın TRT ile hiçbir kurumsal bağı olmadığını söyledi. Dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin ise resmi bir gerekçe paylaşmadı.