Bozdağ: ABD Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli

14 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli, isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini, bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımında, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölgenin terörden arındırılacağını belirterek, "Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz." ifadelerini kullandı.

"PKK/KCK/PYD ve YPG’nin Kuzey Suriye'de etnik ve ideolojik temizlik yapmasına, bölgenin demografik yapısını değiştirmesine ve yeni göçlere engel olacağız. Sınırımız boyunca Sınır Güvenlik Gücü kılıfı altında terörist ordusu ve terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yapan Bozdağ, sınırın ve bölgenin güvenliğinin sağlanacağını vurgulayarak, Afrin bölgesindeki Kürt, Türkmen ve Arapların terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarılacağını bildirdi.

Bozdağ, bölgede barış, huzur, güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edileceğinin altını çizerek, can, mal emniyetin temin ve tahkim edileceğini belirtti.

"Ahde vefası olan bir müttefik gibi hareket etmeli"

Bekir Bozdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu nedenlerle ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli; isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini, bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli. PYD ve YPG'nin terör örgütü olduğunu amasız/fakatsız kabul etmeli; terör örgütleriyle iş birliğini ve terör örgütlerine verdiği eğitim, donatım, silah, mühimmat, araç, gereç ve diğer bilumum desteklerini sonlandırmalı, terör örgütlerine verdiği silahları toplamalı.

PYD/YPG terör örgütleriyle iş birliğinin ve bunlara desteklerinin sebeplerini anlatarak Türkiye'yi iknayı bırakmalı, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmalı, Türkiye'yi anlamalı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlike, tehdit, saldırı ve diğer riskleri görmeli ve kabul etmeli.

Ahde vefası olan bir müttefik gibi hareket etmeli, Türkiye'yi rahatsız eden eylem ve söylemlerden vazgeçmeli, kendini Türkiye'nin yerine koymalı ve yaptıklarını bir de bu zaviyeden ele almalıdır. Bunların yapılmaması halinde yapılacak her şey, zaman ve emek kaybıdır."

Kaynak: AA