Bozdağ: Katliamdan ABD yönetimi de sorumlu

14 Mayıs 2018

İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesi sonrası hükümetten ilk açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına ilişkin, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kudüs kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerince öldürülmesini değerlendiren Bozdağ, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." dedi.

"Türkiye için yok hükmünde"

Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir." diye konuştu.

Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır."

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılan açıklamada da, "ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararların hatırlatıldığı açıklamada, ABD’nin attığı "bu gayrimeşru" adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğine değinildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD yönetimine ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamı lanetliyoruz."

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