Bozdağ: OHAL bir kez daha uzatılacak

08 Ocak 2018

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Olağanüstü hal bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

Sayın Bahçeli'nin açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında cumhurbaşkanlığını destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.

"Uyum yasalarında seçim ittifakı ele alınacak"

Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının Mart'tan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli'nin formül önerisi de değerlendirilecek."