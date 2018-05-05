Bozdağ: Seçim sonucunda CHP'de büyük değişim olacak

05 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleri ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bozdağ seçimin bilinmeyeninin CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönünde olduğunu ifade ederken, seçim sonucunda partide bir değişim yaşanacağını belirtti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasını yorumlayan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum.Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesiyle ilgili ise Bozdağ şunları söyledi:

"Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?"