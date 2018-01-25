Bozdağ: Sözle vakit geçirme dönemi bitti

25 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede icraat zamanının geldiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek."

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, "Türkiye'nin DEAŞ terörüyle mücadele konusundaki samimiyetini kimse sorgulayamaz, kararını da kimse sorgulayamaz." dedi.

ABD'nin PYG/PKK'ya yönelik desteğini değerlendiren Bozdağ, "ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir." diye konuştu.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu terör örgütleri tamamen yok edilene kadar ve son terörist temizlenene kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir. Bitmesi ne zamandır, son teröristin etkisiz hale getirildiği andır." dedi.

Milletvekillerine 'Zeytin Dalı' karşıtı mektup gönderilmesine dair, Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bunlar hep bildik tipler. Terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları, gönüllü destekçileri. Barış kavramı altında terör örgütlerine, onların teröristlerinin çökertilmesine dönük başlayan harekatı, operasyonu zayıflatmak için kamuoyu oluşturuyorlar. Bunları bir kez daha milletimize şikayet ediyorum. Böyle aydın olmaz olsun."

ABD'nin 'güvenli hat' önerisi

Bozdağ, ABD'nin 'güvenli hat' önerisine ilişkin, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir." şeklinde konuştu.

TSK: 303 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA