Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırı Afrin

31 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı harekatının sınırının Afrin bölgesi olduğunu söyledi. Bozdağ, "Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar" dedi.

Bozdağ, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bu harekatın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak, hiç demedik. Bu harekatın adı, hedefi bu. Bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar.

Türkiye ile ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir. Biz 'gelmesin' diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin uğraşıyla olacak bir iş değil. Aynı şekilde ABD'nin de arazideki görevlilerini, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarması ve onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir.

Bizim hassas olduğumuz konular bunlar, 'Uymazlarsa biz gireceğiz' dedik, gizlemedik. Şimdi aynı şeyi Münbiç için söylüyoruz, aynı şeyi Fırat'ın doğusu için söylüyoruz, gizlemiyoruz niyetimizi. Hem ABD'li yetkililerle hem başka ülkelerin yetkilileriyle konuşurken de aynı şeyi söylüyoruz; Burada PKK, YPG, DEAŞ terör örgütlerinin varlığı devam ettiği sürece Türkiye'ye tehdit devam ediyor demektir, Türkiye bu tehditle yaşayamaz. Ya bunların bölgeden temizlenmesinde bize yardımcı olun, yoksa biz kendi imkan ve kabiliyetlerimizle adımlarımızı atarız." dedi.

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Kaynak: AA