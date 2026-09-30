Brezilya kotayı tüketti: Çin yarın yüzde 55 vergiyi başlatıyor

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Çin ile Brezilya arasındaki milyarlarca dolarlık sığır eti ticaretinde kritik eşik aşıldı. Brezilya’nın 2026 için belirlenen kotası 29 Eylül itibarıyla tamamen dolarken, kota üzerindeki sevkiyatlar için yüzde 55 ek gümrük vergisi 1 Ekim’de devreye girecek.

1,1 milyon tonluk kota tamamen doldu

Çin Ticaret Bakanlığı, Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatının 29 Eylül’de ülke için belirlenen yıllık kotanın yüzde 100’üne ulaştığını açıkladı.

Brezilya’ya 2026 yılı için yaklaşık 1 milyon 106 bin tonluk kota tanınmıştı. Bu miktara kadar yapılan ithalatta mevcut gümrük vergileri geçerli olurken, kotanın aşılması halinde ilave yüzde 55 vergi uygulanması kararlaştırılmıştı.

Çin’in uygulama kurallarına göre ek vergi, kotanın tamamen dolduğu tarihten sonraki üçüncü gün devreye giriyor. Bu nedenle Brezilya sığır etine yönelik yeni tarife 1 Ekim saat 00.00’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Karar, Brezilyalı ihracatçıların yılın kalan bölümünde Çin pazarına yapacağı yeni sevkiyatların maliyetini ciddi biçimde artıracak.

Çin pazarında Brezilya’nın ağırlığı büyük

Brezilya, Çin’in en önemli sığır eti tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.

Çin’in 2026 için belirlediği toplam sığır eti ithalat kotası yaklaşık 2,7 milyon ton seviyesinde. Bunun en büyük bölümü Brezilya’ya ayrılmış durumda.

Brezilya’nın yaklaşık 1,1 milyon tonluk kotası, toplam ülke bazlı kota içinde açık ara en yüksek paylardan birini oluşturuyor.

Brezilya’nın 2025’te Çin’e yaptığı aylık ortalama sığır eti ihracatı yaklaşık 140 bin ton seviyesindeydi. Buna karşılık 2026 kotasının aylık ortalamaya bölünmesi halinde yaklaşık 92 bin tonluk bir sevkiyat temposuna karşılık geldiği görülüyor.

Bu fark, ihracatçıların yıl boyunca kota sınırına yaklaşmasının nedenlerinden biri oldu.

Çin daha önce Brezilya’nın kota kullanım oranının mayıs ayında yüzde 50’ye, temmuz ayında yüzde 80’e ve ağustos ayında yüzde 90’a ulaştığını duyurmuştu. 29 Eylül’de ise sınır tamamen aşıldı.

Yüzde 55 vergi fiyat dengesini değiştirebilir

Yeni tarife Brezilya sığır etinin Çin pazarındaki maliyetini önemli ölçüde artıracak.

Yüzde 55’lik ek vergi mevcut gümrük vergisinin yerine geçmeyecek; yürürlükteki verginin üzerine uygulanacak.

Bu nedenle kota dışında kalan sevkiyatların Çinli ithalatçılar açısından cazibesi önemli ölçüde azalabilir.

Brezilyalı ihracatçılar açısından ise iki seçenek öne çıkıyor: daha yüksek vergiyi kabul ederek Çin’e satışa devam etmek veya ihracatı diğer pazarlara yönlendirmek.

Özellikle büyük miktarda ürünün alternatif pazarlara kayması, küresel sığır eti ticaretindeki arz ve fiyat dengelerini etkileyebilir.

Uygulama üç yıl sürecek

Çin’in sığır eti ithalatına yönelik koruma önlemi yalnızca 2026 ile sınırlı değil.

Pekin yönetimi, artan ithalatın yerli üreticilere zarar verdiği sonucuna varmasının ardından ülke bazlı kota ve kota dışı ek vergi sistemini 1 Ocak 2026’da devreye soktu.

Programın 2028 sonuna kadar uygulanması planlanıyor.

Kotalar uygulama süresi boyunca kademeli biçimde artırılacak. Buna karşılık yıllık ülke kotasını aşan ithalatta yüzde 55 ek gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.

Bu nedenle Brezilya’nın önümüzdeki yıllarda Çin pazarındaki satış stratejisinde kota kullanım hızını daha yakından yönetmesi gerekecek.