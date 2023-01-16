Bu da EYT anketi: Yüzde 60'tan fazlası 'olumlu' dedi
Optimar Araştırma Şirketi, vatandaşlara EYT'yi sordu. EYT'de yaş şartının kaldırılması ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası tarafından "olumlu" bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik anketler paylaşılmaya devam edilirken bu kez EYT anketi yapıldı. Optimar Araştırma Şirketi, EYT düzenlemesini kamuoyuna sordu.
Optimar Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; çalışmanın Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 2 bin 1 kişi gerçekleştirildiği ifade edildi.
EYT'de yaş şartının kaldırılmasını "olumlu" bulanların oranı yüzde 60.1 olurken; "olumsuz" bulanlar yüzde 29.1 oranında kaldı. "Kararsızım" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 10.8 oldu.