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Bu da EYT anketi: Yüzde 60'tan fazlası 'olumlu' dedi

Optimar Araştırma Şirketi, vatandaşlara EYT'yi sordu. EYT'de yaş şartının kaldırılması ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası tarafından "olumlu" bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik anketler paylaşılmaya devam edilirken bu kez EYT anketi yapıldı. Optimar Araştırma Şirketi, EYT düzenlemesini kamuoyuna sordu.

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Optimar Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; çalışmanın Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 2 bin 1 kişi gerçekleştirildiği ifade edildi.

EYT'de yaş şartının kaldırılmasını "olumlu" bulanların oranı yüzde 60.1 olurken; "olumsuz" bulanlar yüzde 29.1 oranında kaldı. "Kararsızım" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 10.8 oldu.

 

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