Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, 15 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

