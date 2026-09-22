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İçişleri Bakanlığı en son 2023 yılında bekçi alımı yaptı. 3 yıldır alım yapılmazken adaylar son durumu merak ediyor. Günler ilerledikçe "Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak" sorusu hızlanıyor.

2026'da bekçi alımı yapılacak mı?

22 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir alım yapılmayacağı konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.