ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Gündem
  • BUDO ve İDO'da seferler iptal

BUDO ve İDO'da seferler iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'da bugün bazı seferler iptal edildi.

BUDO ve İDO'da seferler iptal
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'da iptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal edilen seferler:

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Kaynak: DHA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.