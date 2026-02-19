Google Haberler

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00’de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO’nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar