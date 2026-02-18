İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı?

İstanbul'da hava bir anda soğudu ve kar yağışı başladı. Vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken birçok ilçede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler ve veliler okulların durumun araştırmaya başladı. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da kar yağışının uzun sürmesi beklenmiyor ve akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu sebeple okulların tatil olması öngörülmüyor.

Son sözü İstanbul Valiliği söyleyecek.