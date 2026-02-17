Uyuşturucu operasyonları devam ederken bugün 19 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de eski boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'ydı. Flaş gelişme sonrası sıkça "Adem Kılıçcı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı", "Adem Kılıçcı kimdir" soruları artmaya başladı.

Adem Kılıçcı için 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' iddiaları yer alıyor.

Adem Kılıçcı kimdir?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da doğdu. Genç yaşlardan itibaren boks sporuyla ilgilendi ve eğitimini Ağrı’da tamamladı. Üniversite öğrenimini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde sürdürdü. 2004 yılından itibaren Fenerbahçe boks takımı bünyesinde yer aldı.

Kılıçcı, 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları’nda boksta Türkiye’yi temsil etti. 2016 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti ancak yaşanan doping sorunları nedeniyle organizasyonda yer alamadı.

Spor kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla da tanındı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor yarışmasına 2017 yılında katıldı ve sezonu ikinci sırada tamamladı. Survivor 2018’de finale kalarak yarışmayı kazandı. Daha sonraki yıllarda Survivor Türkiye–Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak yer aldı. Survivor 2022: All Star sezonunu ikinci sırada tamamladı. Survivor 2025 yarışmasında ise şampiyon oldu ve Survivor’ı birden fazla kez kazanan yarışmacılar arasında yer aldı.

Aktif spor yaşamını sürdüren Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adlı bir spor salonu açtı.