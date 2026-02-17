Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü?
Ramazan ayı için saatler kaldı. Müslümanlar 29 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. 11 ayın sultanı için bekleyiş devam ederken bayram tarihleri de sıklıkla araştırılıyor. On binlerce kişi "Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Milyarlarca Müslüman'ı Ramazan ayı heyecanı sardı. 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı boyunca sofralar kurulacak ve iftar yapılacak. Hemen ardından ise bayram heyecanı başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü