Bugün Aşure Günü mü? Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü'nün tarihi merak ediliyor. Muharrem ayının ilerlemesiyle birlikte Aşure Günü tarihi sıkça araştırılıyor. Bugün özellikle "Aşure Günü ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Aşure Günü önemi nedir?

Aşure Günü, İslam dünyasında özellikle Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen ve birçok önemli olayla ilişkilendirilen özel bir gündür. Bu nedenle hem dini hem de kültürel açıdan büyük önem taşır.

Aşure Günü'nde Hz. Nuh'un gemisinin tufandan sonra karaya oturması, Hz. Musa'nın kavmiyle birlikte Firavun'un zulmünden kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşten kurtulması ve Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması gibi olaylar yer alır.

Aşure Günü, özellikle Müslümanlar için ibadet, dua, yardımlaşma ve paylaşma günü olarak değerlendirilir. Bu günde tutulan nafile orucun sevaplı olduğuna inanılır.

Öte yandan Aşure Günü, Şii Müslümanlar açısından da ayrı bir anlam taşır. Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali ve beraberindekilerin Kerbela Olayı sırasında şehit edilmesi nedeniyle matem ve anma günü olarak kabul edilir.

Türk kültüründe ise Aşure Günü denildiğinde akla ilk olarak aşure tatlısı gelir. Rivayete göre Hz. Nuh'un gemisinde kalan son malzemelerin bir araya getirilmesiyle yapılan aşure, zamanla paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın simgesi haline gelmiştir. Bu nedenle birçok kişi bu günde aşure yaparak komşularına, akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır.