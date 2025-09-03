Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 3 Eylül hava tahminleri | Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre 3 Eylül Çarşamba günü ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. İstanbul’da yağış beklenmiyor, sıcaklık 30°C seviyelerinde seyredecek. Ancak Karadeniz’in doğusu ve Hatay için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon’un doğusunda, ayrıca Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgâr uyarısı

Rüzgârın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı da uyarı yapıldı.

Marmara ve Ege’de açık hava

Marmara Bölgesi’nde hava açık ve az bulutlu geçecek.

* İstanbul 30°C

* Edirne 36°C

* Çanakkale 33°C

Ege’de de güneşli bir gün yaşanacak.

* İzmir 36°C

* Muğla 37°C

* Denizli 36°C

İç Anadolu ve Akdeniz’de durum

İç Anadolu’da az bulutlu hava hakim.

* Ankara 30°C

* Eskişehir 29°C

* Konya 30°C

Akdeniz’in batısı açık ve güneşli olacak, doğusunda ise Hatay kıyılarında sağanak riski bulunuyor.

* Antalya 32°C

* Adana 34°C

* Hatay 31°C

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlı hava

Batı Karadeniz’in doğusu ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

* Zonguldak 26°C

* Sinop 30°C.

Doğu Karadeniz’de ise yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

* Trabzon 26°C

* Rize 26°C

* Artvin 26°C

Doğu Anadolu’nun kuzeyi de sağanak yağışlı geçecek.

* Erzurum 28°C

* Kars 29°C

* Van 29°C

Güneydoğu’da sıcaklık yüksek

Güneydoğu Anadolu’da hava açık ve sıcaklıklar yüksek seyredecek.

* Diyarbakır 39°C,

* Gaziantep 38°C

* Mardin 36°C

* Siirt 38°C