Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılacak mı?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 23 yıl siyaset yaptığı CHP’den AK Parti’ye transferinin ardından yeni transferlerin geleceği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

CHP’den AK Parti’ye geçeceği iddia edilen belediye başkanları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de ismi geçti.

Başkan Bozbey, AK Parti'den teklif alıp almadığı ve bu iddiaların neden çıktığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

- Böyle bir şey sözkonusu değil. Nedenini bilmiyorum. Bu iddiaları çıkaranlara sormak lazım. Gülüp geçtim.

Bu haberlerin kendilerinin şevkini kırmayacağını, daha da arttıracağını ifade eden Başkan Bozbey, "Önümüze olumlu şekilde bakarak ekibimizle, arkadaşlarımızla kurum ve kuruluşlarımızla hep beraber hiç kimseyi ötekileştirmeden adil ve şeffaf hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ahmet Aras AK Parti'ye geçecek mi?

Kulislerde AK Parti'ye katılımların süreceği konuşulurken, CHP’li Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da AK Parti’ye katılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Ahmet Aras da iddiaları şu şekilde yalanlamıştı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez.