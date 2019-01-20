Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere

20 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi projesiyle Bursa firmalarını dünyanın dört bir yanındaki fuarlara taşımaya devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi kapsamında yılın ikinci yurt dışı organizasyonunu gerçekleştiren BTSO, tekstil sektörü temsilcilerini Avrupalı tekstil üreticileri, tasarımcılar ve distribütörleri tek çatı altında toplayan Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı ile buluşturdu. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Meclis Üyesi Rıdvan İmamoğlu, BTSO 39. Komite Başkanı Engin Alemdar’ın da yer aldığı 25 kişilik heyetle Avrupa’nın en önemli tekstil fuarlarından olan Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı’nda incelemelerde bulunan sektör temsilcileri ayrıca Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TBCCI) da ziyaret ederek tekstil sektörü ve İngiltere pazarına dair görüşmeler gerçekleştirdi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektörünün Bursa’nın en önemli ihracat sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Sektörün uluslararası pazarlarda daha aktif olması adına Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı gibi fuarlarda yer almanın önemli olduğunu kaydeden Uğur, “Avrupa’nın en önemli tekstil fuarları arasında yer alan bu fuarda 500’e yakın firma stant açarken, toplam 140 Türk firması da fuara katıldı. Bu firmalardan 53’ünü ise Bursa firmaları oluşturdu. Geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracatıyla önemli bir başarı elde sektör temsilcilerimiz, fuarda çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin önümüzdeki süreçte yeni iş ve ihracat bağlantılarına dönüşeceğine inanıyorum. Küresel Fuar Acentesi projemiz ile tekstil sektörü temsilcilerimizi, yeni pazar ve işbirliği sunan küresel fuarlara taşımayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bursa firmaları fuara damga vurdu

BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Rıdvan İmamoğlu, fuar ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Firmaların fuar süresince önemli diyaloglar geliştirdiğini ifade eden İmamoğlu, “Ticari hareketliliğin yoğun olduğu bir fuardı. Modanın merkezi olarak görülen Londra gibi bir kentte Bursalı firmalarımızın çoğunlukta olduğunu görmekten çok memnun olduk. Fuar ziyaretinin yanı sıra Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile de faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Odanın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emma Edhem firmalarımıza İngiltere pazarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Avrupa’daki durgunluk bizim için bir fırsat olabilir”

BTSO 39. Komite Başkanı ve Heyet Başkan Yardımcısı Engin Alemdar, firma olarak fuara stantlı katılım sağladıklarını belirterek, “Hem BTSO heyet başkan yardımcısı hem de fuar katılımcısı olarak iki taraflı bir değerlendirme yapma şansı bulduk. Londra Tekstil ve Aksesurları Fuarı yalnızca Avrupalıların yer aldığı bir fuar. Çinli, Amerikalı üreticiler bu fuara katılamıyor. Fuarda Brexit sürecindeki belirsizliğin firmaları daha tedbirli davranmaya yönelttiğini ve bunun da bir durgunluğa yol açtığını gördük. Ancak bu durgunluğun ilerleyen süreçte Türk firmalarına bir avantaj sağlayabileceğine inanıyorum. Kurdaki avantajımız dolayısıyla rakiplerimizden daha ucuz ürün sunmamız, global ölçekli bu yavaşlamada bizim pazar payımızı artıracaktır. Mevcut konjonktürden yararlanmamız gerekiyor.” diye konuştu.

BTSO ve KOSGEB destek veriyor

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor.