Bursa'daki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! 'Tehlikeli bir yer'
Bursa’nın Gemlik ilçesi, son iki günde üst üste meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bugün saat 13.57’de yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden önemli uyarılarda bulundu. Görür, depremin Gemlik Fayı üzerinde ve Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunda meydana geldiğini belirterek, "Tehlikeli bir yer. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün bir kez daha depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Dün de peş peşe iki deprem olmuştu
Aynı bölgede dün de iki ayrı deprem yaşanmıştı. İlki saat 11.47'de 4,0, ikincisi ise saat 12.57'de 4,4 büyüklüğündeydi.
Naci Görür'den açıklama
Yaşanan son depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirmede bulundu. Görür, bu depremin Gemlik Fayı'nda, KAF'ın güney kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
"Tehlikeli bir yer"
Kuzey kolda enerji birikiminin fazla olması nedeniyle burasının da etkilendiğini belirten Görür, "Tehlikeli bir yer" değerlendirmesinde bulundu.
Görür, yerleşim itibariyle itina gerektirdiğini belirterek "Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır" uyarısında bulundu.
Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 2, 2025