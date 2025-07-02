Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün bir kez daha depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Dün de peş peşe iki deprem olmuştu

Aynı bölgede dün de iki ayrı deprem yaşanmıştı. İlki saat 11.47'de 4,0, ikincisi ise saat 12.57'de 4,4 büyüklüğündeydi.

Naci Görür'den açıklama

Yaşanan son depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirmede bulundu. Görür, bu depremin Gemlik Fayı'nda, KAF'ın güney kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

"Tehlikeli bir yer"

Kuzey kolda enerji birikiminin fazla olması nedeniyle burasının da etkilendiğini belirten Görür, "Tehlikeli bir yer" değerlendirmesinde bulundu.

Görür, yerleşim itibariyle itina gerektirdiğini belirterek "Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır" uyarısında bulundu.