Burseya Dağı ele geçirildi

28 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi, bölgede kontrol sağlandı.

TSK'dan konuya ilişkin, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa süre önce Çorum'da yaptığı konuşmada, "Az önce komutanla görüştüm, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi" bilgisini vermişti.

Burseya Dağı, hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu ile stratejik öneme sahip.

Bölge sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde uçak, tank ve toplarla bombalanmış, öğle saatlerinde ise komando birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri belirlenen hedeflere ilerlemeye başlamıştı.

Toplam 18 nokta kurtarıldı

Harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Erdoğan: Burseya Dağı düşmek üzere

Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kaynak: AA