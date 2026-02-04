Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? İOKBS kılavuzu yayımlandı

Her yıl 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler İOKBS'ye giriyor. Bursluluk sınavının 2026 yılı kılavuzu ise bugün yayımlandı. Bu gelişme sonrası "Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu hızlandı.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bursluluk sınavı başvurularının 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

İOKBS başvuruları www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

Bursluluk sınavı giriş belgeleri ise en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

İOKBS 2026 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ