Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi göçük altında kaldı
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.
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Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA