Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de: 10 ülkeye yeni isimler atandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin dış temsilciliklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı büyükelçiler merkeze alınırken, boşalan ve yeni görevlendirme yapılan büyükelçiliklere farklı görevlerde bulunan diplomat ve bürokratlar atandı.

Burundi ve Kuzey Makedonya büyükelçileri merkeze alındı

Karara göre, Türkiye’nin Burundi nezdindeki Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alındı. Işıklı’dan boşalan Türkiye’nin Burundi Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya nezdindeki Büyükelçisi Fatih Ulusoy da merkeze alındı. Kuzey Makedonya Büyükelçiliği görevine ise Somali nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Alper Aktaş getirildi.

Filipinler ve Finlandiya’ya yeni büyükelçiler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Filipinler nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener atandı.

Finlandiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Bahreyn nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Ayşe Hilal Sayan Koytak getirildi.

Bahreyn ve Umman büyükelçileri belli oldu

Bahreyn nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan atandı.

Umman nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine ise İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani getirildi.

Güney Kore, Sudan ve Namibya’ya atama

Atama kararına göre Namibya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven atandı.

Güney Kore nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Sudan nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Fatih Yıldız getirildi. Fatih Yıldız’dan boşalan Sudan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Gambiya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fahri Türker Oba atandı.

Somali, Gambiya ve Mozambik’e yeni isimler

Karar kapsamında Somali nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Mozambik nezdinde Türkiye Büyükelçisi Ferhat Alkan atandı.

Gambiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen, Mozambik nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafoğlu İnam getirildi.