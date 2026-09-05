KYK sonuçları belli oldu mu? GSB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını daha düşük maliyetle karşıladıkları KYK yurtlarına her yıl yoğun bir ilgi var. Bu yıl da son başvurular 29 Ağustos'ta son buldu. Aradan bir hafta geçti ve sonuç tarihi merak ediliyor. "KYK sonuçları belli oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.

KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KYK yurt sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından bugün de bir duyuru gelmedi.

Beklentiler 7-11 Eylül arasından sonuçların ilan edilmesi yönünde...

GSB duyuruları için tıklayınız

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.