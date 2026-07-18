Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne ise Şener Cebeci atandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.