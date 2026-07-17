Türk armatörlerden Karadeniz uyarısı: Rusya ve Ukrayna limanlarına sefer yapmayın

Türk Armatörler Birliği (TAB), Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik güvenlik risklerinin giderek arttığını belirterek üyelerini Rusya ve Ukrayna limanlarına yönelik seferler konusunda uyardı.

Birlikten yapılan açıklamada, son aylarda Karadeniz ile Rusya ve Ukrayna limanlarında yaklaşık 136 ticaret gemisinin saldırıya uğradığı, mayınlar, balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA), deniz üstü insansız araçları (SİDA) ve çeşitli mühimmatlar nedeniyle çok sayıda geminin hasar gördüğü, bazılarının battığı, çok sayıda gemiadamının ise hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi. Son 24 saatte de ticaret gemilerine yönelik saldırıların devam ettiği vurgulanarak risk seviyesinin kabul edilemeyecek boyuta ulaştığı ifade edildi.

IMO ve uluslararası kuruluşlara çağrı

TAB, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenlik sorunu olmadığını, uluslararası deniz ticareti ile seyrüsefer serbestisini de tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında ticaret gemilerinin güvenli seyrinin küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olduğu hatırlatıldı.

Birlik, başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere Birleşmiş Milletler sistemi içindeki ilgili kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası yetkili kurumlara çağrıda bulunarak, ticaret gemilerine yönelik saldırıların önlenmesi için somut ve caydırıcı tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.