Gazeteci ve televizyoncu Aziz Üstel hayatını kaybetti

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Gazeteci, yazar, televizyon programcısı ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden 80 yaşındaki Aziz Üstel, tedavi gördüğü İzmir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.,

1948 doğumlu Aziz Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çevirmenlik yapan Üstel, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eseri başta olmak üzere çok sayıda kitabı Türkçeye kazandırdı.

Gazetecilik kariyerinde Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev yapan Üstel, TRT'de çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlenirken, "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Kariyeri boyunca televizyon programları hazırlayan, dizi yazarlığı yapan ve spor yayıncılığı alanında çalışan Üstel, Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik görevinde bulundu.

Bir süredir İzmir'de tedavi gören Aziz Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Üstel'in Beni Kim Öldürdü, Osmanlı'nın Son Kartalları ve Ölü Çocuklar Şehri adlı kitapları bulunuyor.