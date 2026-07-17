Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımları ve dijital içerikleriyle tanınan Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama gerçekleştirilen Uğur'un, işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltı haberinin ardından Uğur'un polis ekipleri tarafından götürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA