Google Haberler

Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.

Popüler Videolar
Video Haberler
Boğaz 325 metrelik dev geminin geçişi için kapatıldı
Boğaz 325 metrelik dev geminin geçişi için kapatıldı
AB diplomasisinde "erik dalı" sürprizi! Büyükelçiler aynı pistte buluştu
AB diplomasisinde "erik dalı" sürprizi! Büyükelçiler aynı pistte buluştu
Sapanca Gölü'nün dibinde gizemli oluşum
Sapanca Gölü'nün dibinde gizemli oluşum
'Adınız cinayete karıştı' dediler, 2 milyon lirayla kaçtılar
'Adınız cinayete karıştı' dediler, 2 milyon lirayla kaçtılar
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Koruma altına alınmıştı: Bu sene doldu taştı
Koruma altına alınmıştı: Bu sene doldu taştı
Yapay zekâya sordu, 'bomba yok' deyince İHA'yı bagaja attı
Yapay zekâya sordu, 'bomba yok' deyince İHA'yı bagaja attı
İstanbul'da ambulans ile otobüs çarpıştı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İETT otobüsü ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 yaralı
Jandarma: Fotokapanlarla bin 847 şüpheli yakalandı
Jandarma: Fotokapanlarla bin 847 şüpheli yakalandı
Antalya'da kavurucu sıcaklık! Termometreler 38 dereceyi gösterince sahiller doldu
Antalya'da kavurucu sıcaklık! Sahiller doldu taştı
Binlerce yıllık dokuma geleneği yeniden hayat buldu
Binlerce yıllık dokuma geleneği yeniden hayat buldu
Yolcu uçağının motorundan kopan parça kabindeki camı kırdı
Yolcu uçağının motorundan kopan parça kabindeki camı kırdı