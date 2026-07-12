Yapay zekâya sordu, 'bomba yok' deyince İHA'yı bagaja attı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran İHA'yı gören 63 yaşındaki Ali Çabuk, fotoğrafını cep telefonundaki yapay zekâ uygulamasına gönderdi. Uygulamadan 'bomba yok' yanıtını alınca İHA'yı eşi ve torunuyla aracının bagajına yükleyip evine götüren Çabuk, bomba imha ekiplerinin uyarısıyla yaptığı işin tehlikesini fark etti. Patlayıcı taşımadığı belirlenen İHA, jandarma aracına sığmayınca bu kez yine Çabuk'un otomobiliyle karakola götürüldü.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA