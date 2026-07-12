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İstanbul'da ambulans ile otobüs çarpıştı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile görevli ambulansın çarpışması sonucu ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan üç sağlık personeli ile hasta ve otobüsteki bir yolcu yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.

Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, ara sokaktan çıkan ambulansa, caddeyi geçip karşı sokağa gireceği sırada, yolda ilerleyen İETT otobüsünün çarpması, savrulan ambulansın devrilmesi yer alıyor.

Sağlık müdürünün açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İETT otobüsü ile görevli ambulansın karıştığı trafik kazasında ambulansın devrildiğini anımsattı.

Güner, "İhbarın alınmasının ardından olay yerine hızla ilave sağlık ekiplerimiz sevk edilmiş, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak gerekli sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlanmıştır. Kazada, ambulansta görevli üç sağlık personelimiz ile ambulansta bulunan hastamız ve İETT otobüsünde bulunan bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Güner, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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