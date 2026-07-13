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Koruma altına alınmıştı: Bu sene doldu taştı

Sivas'ta kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düşen Hafik Gölü, bu yıl yoğun kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların ardından yeniden doldu. "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsündeki gölde su seviyesinin yükselmesiyle balık popülasyonunda da belirgin artış gözlendi. Geçmiş yıllarda kıyıları kuruyan gölün yeniden canlanan görüntüsü dronla kaydedilirken, ziyaretçiler Hafik Gölü'nün eski halinden daha güzel göründüğünü söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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