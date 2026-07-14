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Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, dernekte usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla işlem başlatıldığı belirtildi. Gözaltı öncesine ait görüntülerde Levent'in bir dinlenme tesisinde lüks araca bindiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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